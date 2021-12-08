Медведев обвинил Запад в ущемлении России в Арктике

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил страны Запада в навязывании сдерживающих экономическое развитие стандартов экологии.

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны Запада пытаются навязать России стандарты экологии, которые ущемляют развитие экономики в Арктике.

В последнее время мы постоянно сталкиваемся с попытками западных стран политизировать ситуацию в Арктике. Наверное, это и раньше бывало так на нашей памяти. Но сейчас этого стало больше...

- заявил Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения национальных интересов России на этой территории.

По его словам, такая политика Запада связана с тем, что Россия стала "больше заниматься арктическими проблемами, активнее стали заниматься освоением Арктики".

По словам Медведева, ситуацию в Арктике "стараются максимально политизировать некоторые государства".

Замглавы Совбеза отметил, что вокруг проблем в Арктике "нагнетаются страсти".

"При обсуждении этих вопросов нам постоянно навязывают экологические стандарты, которые построены таким образом, чтобы максимально ущемить наши экономические интересы", - подчеркнул Медведев. По его словам, такая политика создаёт угрозу нацбезопасности России.