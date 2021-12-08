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Медведев обвинил Запад в ущемлении России в Арктике
08 декабря 2021, 18:50 • 86 • Политика
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил страны Запада в навязывании сдерживающих экономическое развитие стандартов экологии.
Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны Запада пытаются навязать России стандарты экологии, которые ущемляют развитие экономики в Арктике.
- заявил Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения национальных интересов России на этой территории.
По его словам, такая политика Запада связана с тем, что Россия стала "больше заниматься арктическими проблемами, активнее стали заниматься освоением Арктики".
По словам Медведева, ситуацию в Арктике "стараются максимально политизировать некоторые государства".
Замглавы Совбеза отметил, что вокруг проблем в Арктике "нагнетаются страсти".
"При обсуждении этих вопросов нам постоянно навязывают экологические стандарты, которые построены таким образом, чтобы максимально ущемить наши экономические интересы", - подчеркнул Медведев. По его словам, такая политика создаёт угрозу нацбезопасности России.
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