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Медведев обсудил пожары в Калифорнии с Пенсом

18 ноября 2018, 13:24  •  52 • Политика
Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с вице-президентом США Майклом Пенсом и затронул тему пожаров в Калифорнии, унесших жизни 76 человек.
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел краткую встречу с вице-президентом США Майком Пенсом на полях саммита АТЭС в Папуа-Новой Гвинее.
В рамках диалога российский премьер выразил соболезнования семьям и близким людей, погибших из-за мощных лесных пожаров в штате Калифорния. Непосредственно Пенс поблагодарил Москву за предложение оказать помощь в борьбе со стихийным бедствием.
Согласно официальным данным правоохранительных органов Соединенных Штатов, бушующие с начала ноября лесные пожары в Калифорнии унесли жизни 76 человек. Еще около 1276 человек числятся пропавшими без вести.
«Мы выражаем наши самые искренние соболезнования и сочувствие жителям Калифорнии в связи с огромным ущербом и десятками человеческих жертв, вызванных разрушительными лесными пожарами», - сообщила пресс-служба посольства России в Вашингтоне.
We extend our most sincere condolences and heartfelt sympathy to the people of #California regarding the huge amount of damage and dozens of human casualties caused by destructive forest fires#californiawildfires pic.twitter.com/iSOSRHdQ8v
— Russia in USA (@RusEmbUSA) 18 ноября 2018 г.

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