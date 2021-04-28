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Медведев обозначил условие для перевода россиян на четырехдневку
28 апреля 2021, 18:55 • 124 • Политика
У современного человека нет былой потребности в огромной производительности труда, полагает политик
Глобальная экономика движется в сторону постепенного перехода к четырем рабочим дням в неделю. Соответствующее заявление сделал сегодня, 28 апреля, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Госслужащий отметил, что первым озвучил в России идею о сокращении рабочей недели. При этом зампред Совбеза ответил "в философском плане", выразив уверенность, что мировая экономика постепенно переходит к урезанию "пятидневки".
Политик также заявил, что в советские годы население работало по шесть дней в неделю. Однако современный мир не требует былой производительности труда – не только из-за роботизации многих общественных процессов и экономических отраслей, но и социального уклада. Эти факторы и привели к тому, что у человека образовалось больше свободного времени, полагает Медведев.
Тем не менее, отметил зампред, отказ от стандартной "пятидневки" должен быть плавным и исходить из экономической логики. Со временем, полагает госслужащий, правительство может внести в Трудовой кодекс изменения для избирательного перехода на четыре рабочих дня по всей стране.
"Нужно позволить сделать это тем работодателям, которые скажут о своей готовности", – выразил мнение Медведев в эфире онлайн-трансляции VKLive.
В марте обмудсмен по правам бизнеса в области трудового законодательства Дмитрий Порочкин заявил, что предприниматели могут предложить правительству перейти на "четырехдневку" уже в 2021 году в качестве тестового эксперимента. Как отметил общественник, за это время власти сделают выводы об эффективности идеи.
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