Медведев? Неинтересно... Сатановский подколол бывшего премьер-министра

Политолог Евгений Сатановский у себя в авторском Telegram-канале "Армагеддоныч" порассуждал о внутренней политике России и её отражении в информпространстве.

"Полны сети теорий и предположений. Кто что сделал и почему. Кто чего не сделал и почему. Кто выступил и что сказал. Почему не выступил и не сказал того, что должен был сказать, - развивает свою мысль политический эксперт. - Мнение комментатора, что бы ОН сказал и сделал, если бы был не тем пустым местом и нулём без палочки, которым является, а тем, кем мог бы быть, если бы карты иначе выпали и звёзды удачно взошли".

А теперь появилась новая тема: "кто с кем и против кого, кто в верхах чей человек и какая группировка над кем берёт верх, судя по назначениям, похвалам и выговорам".

Среди "основных действующих лиц" Сатановский называет президента Владимира Путина, мэра Москвы Сергея Собянина и премьер-министра Михаила Мишустина.

"Изредка мелькают Силуанов, Набиуллина, Голикова и Кудрин с Грефом", - продолжает политолог, добавляя, что про главу МИД России Сергея Лаврова и министра обороны нашей страны Сергея Шойгу - "ни слухов, ни версий". "Всем всё про них понятно, чем они занимаются - видно, запускать троянских коней бесполезно, теории заговора буксуют и тонут, не успев развиться", - объяснил Сатановский.

А после напомнил и о бывшем премьер-министре России Дмитрии Медведеве, который, по словам политолога, "очень редко что-то говорит". "Наверное, чтоб не забыли, что он есть. Практически никогда никто ничего не говорит про него - как, впрочем, и когда он был премьером, - добавляет Сатановский. - Неинтересно. Наблюдать за этими кругами по воде, по чести говоря, скучно".