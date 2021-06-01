Медведев не стал стесняться в выражениях, говоря о политике Запада: "Оборзели"

Заместитель председателя Совета безопасности, глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев не стал стесняться в выражениях, оценивая политику Запада по отношению к России. "Оборзели", - произнёс он и доказал свою точку зрения на примерах.

"К сожалению, наши партнёры на Западе слегка "оборзели" от своей мощи, особенно после того, как распался Варшавский договор. Это правда. Ведь раньше никто не пытался доводить конфронтацию с нашей страной до такого уровня", - заявил Медведев в интервью, которое дал "Коммерсанту".

Он отметил, что раньше никто и подумать не мог, чтобы отсечь все пути общения с Россией. Не было мысли об индивидуальных санкциях, хотя ни Хрущёва, ни Брежнева, ни членов Политбюро, ни руководителей Верховного Совета на Западе не принимали категорически.

По мнению политика, тогда партнёры мыслили и действовали прагматичнее. Высылка дипломатов практиковалась, но это не было поставлено на поток.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что вовсе не Россия "раскручивала эту спираль конфронтации". Он предложил, чтобы страны Запада вели себя тоньше и умнее. Россия не является "умирающей страной", какой её считали за рубежом. Из-за того, что с ней не считались и относились к ней с пренебрежением, было совершено много ошибок.