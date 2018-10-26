Медведев не совсем удачно использовал слова Путина про рай

В ходе заседания генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий премьер-министр России Дмитрий Медведев говорил о попытках других стран мира «силой навязывать свои представления о мироустройстве».

Премьер подчеркнул, что такие навязывания часто происходят якобы для блага стран. В том числе партнеров начинают «учить тому, что такое демократия» или «как надо выстраивать свою политическую систему». Наконец, ремарки даются по выстраиванию «правовой системы, действиям в системе координат между старшими и младшими». Подобное положение вещей, как сказал Медведев, не совсем приемлемо. Ведь часто для достижения своих целей такие страны используют политическое давление и даже экономические санкции вплоть до разворачивания торговых войн.

«Но, как известно, на небеса или в рай никого силой загнать невозможно, никакими благами такие намерения оправдать нельзя, - добавил Медведев. - Каждый народ сам определяет свою судьбу».

Дмитрий Медведев фактически использовал фразу Владимира Путина, однако в весьма сомнительном контексте. Ранее Путин сказал: «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Что он будет уничтожен. А мы - жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют». Президент также обращался к так называемым партнерам, однако посыл был иным и более уместным.