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Медведев не совсем удачно использовал слова Путина про рай
26 октября 2018, 19:24 • 61 • Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что «на небеса или в рай никого силой загнать невозможно, никакими благами такие намерения оправдать нельзя».
В ходе заседания генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий премьер-министр России Дмитрий Медведев говорил о попытках других стран мира «силой навязывать свои представления о мироустройстве».
Премьер подчеркнул, что такие навязывания часто происходят якобы для блага стран. В том числе партнеров начинают «учить тому, что такое демократия» или «как надо выстраивать свою политическую систему». Наконец, ремарки даются по выстраиванию «правовой системы, действиям в системе координат между старшими и младшими». Подобное положение вещей, как сказал Медведев, не совсем приемлемо. Ведь часто для достижения своих целей такие страны используют политическое давление и даже экономические санкции вплоть до разворачивания торговых войн.
«Но, как известно, на небеса или в рай никого силой загнать невозможно, никакими благами такие намерения оправдать нельзя, - добавил Медведев. - Каждый народ сам определяет свою судьбу».
Дмитрий Медведев фактически использовал фразу Владимира Путина, однако в весьма сомнительном контексте. Ранее Путин сказал: «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Что он будет уничтожен. А мы - жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют». Президент также обращался к так называемым партнерам, однако посыл был иным и более уместным.
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