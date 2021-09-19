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Медведев не пришёл в штаб "Единой России" после выборов. Причина - болезнь
19 сентября 2021, 23:50 • 78 • Политика
Дмитрий Медведев из-за болезни не сможет присутствовать в штабе общественной поддержки "Единой России", заявил Турчак.
Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, председатель партии "Единая Россия" (ЕР) Дмитрий Медведев не пришёл на объявление результатов голосования к партии. С победой собравшихся представителей ЕР поздравлял секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Между тем ЦИК продолжает публиковать промежуточные данные голосования. По итогам обработки 18,54% голосов "Новые люди" переместились с 4-го на 5-е место. Вся сетка выглядит следующим образом:
Все детали выборов в России доступны в специальном разделе Царьграда. Нелишним будет напомнить о проекте Царьграда "Народное голосование". Это масштабное исследование Царьграда перед выборами в Госдуму.
Мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:
- Чей Крым?
- Бог есть?
- Вы голосовали "за" поправки в Конституцию?
- В какой стране учатся ваши дети?
- Вы за гей-парады?
Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта.
На этой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги исследования в студии Царьграда вместе с экспертами.
"За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы (а всего на места в парламенте претендует около 6500). Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты - о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить", - подчеркнул Малофеев.
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