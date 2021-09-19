Медведев не пришёл в штаб "Единой России" после выборов. Причина - болезнь

Дмитрий Медведев из-за болезни не сможет присутствовать в штабе общественной поддержки "Единой России", заявил Турчак.

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, председатель партии "Единая Россия" (ЕР) Дмитрий Медведев не пришёл на объявление результатов голосования к партии. С победой собравшихся представителей ЕР поздравлял секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Дмитрий Анатольевич Медведев приболел, у него кашель, - сказал Турчак.

Между тем ЦИК продолжает публиковать промежуточные данные голосования. По итогам обработки 18,54% голосов "Новые люди" переместились с 4-го на 5-е место. Вся сетка выглядит следующим образом:

"Единая Россия" - 42,50%;

КПРФ - 23,24%;

ЛДПР - 8,93%;

"Справедливая Россия" - 7,09%;

"Новые люди" - 6,99%;

"Партия пенсионеров" - 2,92%;

"Коммунисты России" - 1,49%;

РЭП "Зелёные" - 1,10%;

Партия "Яблоко" - 0,85%;

РПСС - 0,78%;

Партия "Родина" - 0,66%;

Партия "Зелёная альтернатива" - 0,58%;

Партия Роста - 0,34%;

Гражданская платформа - 0,15%.

Все детали выборов в России доступны в специальном разделе Царьграда. Нелишним будет напомнить о проекте Царьграда "Народное голосование". Это масштабное исследование Царьграда перед выборами в Госдуму.

Мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:

- Чей Крым?

- Бог есть?

- Вы голосовали "за" поправки в Конституцию?

- В какой стране учатся ваши дети?

- Вы за гей-парады?

Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта.

На этой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги исследования в студии Царьграда вместе с экспертами.

"За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы (а всего на места в парламенте претендует около 6500). Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты - о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить", - подчеркнул Малофеев.