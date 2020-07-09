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Медведев не получит автоматически пожизненное место в Совфеде
09 июля 2020, 03:00 • 57 • Политика
Дмитрий Медведев в качестве бывшего президента России не получит автоматически пожизненного места в Совфеде. Об этом 8 июля заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
«Поскольку наделение [сенаторскими полномочиями] бывшего президента предусматривает возможность его отказа, автоматически это [наделение Медведева сенаторскими полномочиями] не произойдет», — сказала она.
По ее словам, в пакете законов, которые сенаторам предстоит утвердить для реализации новых положений Конституции, нужно будет прописать механизм действия этой поправки.
Право бывших президентов России на пожизненное место в Совете Федераций закреплено в поправках к Конституции РФ, вступивших в силу 4 июля. При этом за ними сохраняется право отказаться от этой привилегии.
Помимо этого поправки к Конституции предусматривают ужесточение требований к кандидатам на пост президента и ограничение количества президентских сроков — не больше двух по шесть лет.
Глава государства будет представлять Совету Федерации кандидатов на пост главы и судей Конституционного, Верховного и других судов федерального уровня, их заместителей, а также формировать Госсовет РФ.
Голосование по поправкам к Конституции завершилось 1 июля: поддержали изменения 77,92% проголосовавших (почти 58 млн россиян), против — 21,27% (около 16 млн граждан). Итоговая явка по стране составила 67,97%.
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