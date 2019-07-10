Медведев назвал «юридическим фиглярством» ситуацию вокруг NEWSONE

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал «параноидальным поведением» и «юридическим фиглярством» ситуацию вокруг планировавшегося телемоста канала NEWSONE.

«Это паранойя, это параноидальное поведение и это всё юридическое фиглярство, которое вокруг этого развернулось», — цитирует ТАСС председателя правительства.

Ранее Медведев встретился с сопредседателями партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

Российский премьер отметил, что существует два решения проблемы транзита газа через Украину.

10 июля телеканал NEWSONE потребовал от Киева прекратить давление из-за инициативы проведения телемоста с Россией.

На Украине в отношении канала было возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма.