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Медведев назвал «юридическим фиглярством» ситуацию вокруг NEWSONE

10 июля 2019, 18:24  •  58 • Украина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал «параноидальным поведением» и «юридическим фиглярством» ситуацию вокруг планировавшегося телемоста канала NEWSONE.
 
РИА Новости
 

«Это паранойя, это параноидальное поведение и это всё юридическое фиглярство, которое вокруг этого развернулось», — цитирует ТАСС председателя правительства.

Ранее Медведев встретился с сопредседателями партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

Российский премьер отметил, что существует два решения проблемы транзита газа через Украину.

10 июля телеканал NEWSONE потребовал от Киева прекратить давление из-за инициативы проведения телемоста с Россией. 

На Украине в отношении канала было возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма.

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