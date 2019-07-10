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Медведев назвал «юридическим фиглярством» ситуацию вокруг NEWSONE
10 июля 2019, 18:24 • 58 • Украина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал «параноидальным поведением» и «юридическим фиглярством» ситуацию вокруг планировавшегося телемоста канала NEWSONE.
РИА Новости
«Это паранойя, это параноидальное поведение и это всё юридическое фиглярство, которое вокруг этого развернулось», — цитирует ТАСС председателя правительства.
Ранее Медведев встретился с сопредседателями партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.
Российский премьер отметил, что существует два решения проблемы транзита газа через Украину.
10 июля телеканал NEWSONE потребовал от Киева прекратить давление из-за инициативы проведения телемоста с Россией.
На Украине в отношении канала было возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма.
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