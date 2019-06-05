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Медведев назвал условие продления транзита газа через Украину

05 июня 2019, 16:39  •  167 • Украина
Продление договорённостей о транзите российского газа через Украину возможно только при отказе от судебных споров, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров со словацким коллегой Петером Пеллегрини.
 
РИА Новости
 

По его словам, Москва не отказывалась от транзитного маршрута, однако сотрудничество должно быть прагматичным и основываться на нормальных коммерческих отношениях.

«И, конечно, это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон, то есть на фоне отказа от всякого рода бесконечных судебных споров, которые никуда не ведут, а только загоняют ситуацию в тупик», — цитирует Медведева ТАСС.

Он также отметил необходимость определить, каким образом будет управляться газотранспортная система Украины.

Глава правительства заверил, что транзит сохранится, если Киев перейдёт от политических спекуляций к прагматическим соображениям.

Ранее сообщалось, что вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович намерен обсудить транзит газа через Украину в ходе визита в Россию 13 июня.

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