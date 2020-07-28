Медведев назвал ценность G8 сомнительной

Ценность формата G7 сомнительна. Прежний формат «большой восьмерки» никому не нужен. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 27 июля.

«Сколько раз было сказано, что не нужна никому эта «восьмерка» в прежнем виде, что мир сильно изменился и без Китая, Индии и ряда других стран ничего обсуждать нельзя», — написал Медведев на своей странице «ВКонтакте».

По словам Медведева, более перспективными он считает G20 и другие форматы, однако представители G8, по его словам, продолжают «талдычить про Крым и Украину как условие возрождения «восьмерки». Хотя понимают, что Крым навсегда вернулся в Россию, а урегулирование на юго-востоке — вопрос самой Украины».

Возврат к устаревшему формату обсуждения международных проблем России не нужен, заявил замглавы Совбеза.

26 июля глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что страна выступает против предложения вернуть Россию в «большую семерку» (G7).

«Причина исключения России была связана с аннексией Крыма и вмешательством в восточную часть Украины. Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России», — отметил он.

В «большую семерку» в настоящее время входят США, Канада, Япония, Германия, Великобритания, Франция и Италия. Россия покинула объединение в 2014 году. При этом Москва неоднократно отмечала, что не стремится обратно, так как данный формат не так эффективен, как «большая двадцатка».