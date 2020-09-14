Медведев назвал результат «Единой России» на выборах успешным

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал успешным выступление политической силы на прошедших в России в единый день голосования 13 сентября выборах различных уровней.

По его словам, на основании экзитполов партия «показала очень приличный, достойный результат».

«Результаты подведет ЦИК. Но в целом я хочу сказать, что партия выступила успешно», — сказал Медведев на обсуждении предварительных итогов выборов.

По его словам, эти предварительные данные на настоящий момент свидетельствуют о том, что «партия занимает первое место во всех территориях, где проводились выборы в законодательное собрание, а также по общему совокупному количеству мандатов и в административных центрах субъектов Федерации».

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в ходе голосования 11–13 сентября нарушений практически не зафиксировано.

В свою очередь глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что электронное голосование на довыборах в Госдуму прошло без значимых сбоев. По его словам, было буквально единичное обращение по поводу использования старого браузера.