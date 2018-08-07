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Медведев назвал расширение НАТО безусловной угрозой для РФ

07 августа 2018, 03:24  •  45 • Политика

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Расширение НАТО не может не вызывать беспокойства Москвы, так как военные возможности альянса, в том числе ядерные, нацелены на Россию. Об этом заявил в интервью газете "Коммерсантъ" премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что НАТО "со всех сторон пытается окружить Российскую Федерацию", несмотря на то что уже нет противостояния двух блоков - Североатлантического альянса и Организации Варшавского договора".

"И НАТО не просто продолжает существовать, она расширяется и все большее количество стран пытается вовлекать в Североатлантический альянс. Мы к этому не можем относиться равнодушно, потому что никто не отменял ядерного паритета в мире, никто не отменял того, что для военачальников крайне важно понимать соотношение между стратегическими ядерными силами различных государств. А государства НАТО, что бы там ни говорили наши коллеги из этого альянса, все равно рассматривают Российскую Федерацию в качестве потенциального противника. И совершенно очевидно, что их военные возможности, включая ядерную триаду, нацелены на Российскую Федерацию", - пояснил Медведев.

По его словам, Россию "не может не беспокоить" сжимающееся вокруг нее кольцо стран НАТО, "потому что в данном случае уже речь идет не только о стратегических ядерных силах, но уже и о тактическом ядерном оружии, которое при приближении к границам Российской Федерации приобретает качество стратегического ядерного оружия. А также [речь] о неядерных средствах, которые в настоящий момент, с учетом того, что они носят высокоточный характер, способны причинить колоссальный ущерб".

"Иными словами, расширение НАТО - это безусловная угроза Российской Федерации. И это безусловный вызов", - заключил председатель правительства.

Грузия в НАТО

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что у руководства НАТО хватит сообразительности не принимать в свой состав Грузию, так как это может привести к конфликту. 

"Это (возможное присоединение Грузии к НАТО - прим. ТАСС) может привести к потенциальному конфликту, вне всякого сомнения, потому что для нас Абхазия и Южная Осетия - это самостоятельные государства, с которыми у нас дружественные отношения, и государства, в которых находятся наши военные базы. И мы понимаем, что если другая страна рассматривает их как свою территорию, то это может привести к очень тяжелым последствиям. Поэтому я надеюсь, что у руководства НАТО достанет все-таки сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении", - сказал Медведев.

Недавнее же очередное подтверждение со стороны Североатлантического альянса намерения принять в свой состав Грузию Медведев назвал "абсолютно безответственной позицией". "Это просто угроза миру. Мы все понимаем, что на территории Грузии существует определенное напряжение, что Грузия рассматривает сопредельные территории, или, с нашей точки зрения, государства, как свои", - сказал Медведев, отметив, что "это может спровоцировать страшный конфликт".

"Непонятно, зачем это надо. Если это просто дипломатическая уловка, типа "мы вас примем, не волнуйтесь", а на самом деле ничего делать не будем, - это другая история, пусть тогда наши коллеги из Североатлантического альянса посмотрят еще по сторонам, еще чего-нибудь придумают умного. Можно, например, и Косово принять в Североатлантический альянс; можно, например, Республику Северного Кипра принять в Североатлантический альянс. Это как, улучшит ситуацию в мире?" - задал риторический вопрос Медведев.

12 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь подтвердил намерение организации принять Грузию в альянс, не уточнив, когда именно это может случиться. Десять лет назад на саммите НАТО в Бухаресте главы государств альянса пообещали, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО.

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