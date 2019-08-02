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Медведев назвал протесты Японии дополнительным поводом посетить Курилы

02 августа 2019, 15:54  •  61 • Политика
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что протесты Японии, связанные с посещением российскими чиновниками Курил, не вызывают у Москвы беспокойства. Он подчеркнул, что это — «наша земля», и чем больше возмущений вызывают визиты, «тем больше поводов сюда приезжать», передает «РИА Новости».
«Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?» — заявил глава правительства журналистам.
Он также напомнил, что российские госслужащие имеют право посетить любые территории страны, не советуясь с какими бы то ни было государствами.
Медведев прибыл на Итуруп в пятницу, 2 августа. Он подчеркнул, что наблюдает за развитием островов Курильской гряды уже более 10 лет, и позитивные изменения в их развитии налицо. Еще в 2011 году там были бараки, а теперь — заасфальтированные дороги, будут строиться новые дома, школы и современные предприятия, передает ТАСС.
МИД Токио уже отреагировал на поездку Медведева. В ведомстве выразили сожаление, а также отметили, что подобные действия российских чиновников противоречат «последовательной позиции Японии по вопросу северных территорий» и вредят отношениям между странами. При этом официального протеста в тексте сообщения японского МИДа заявлено не было.
Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряда территорий Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав СССР. Несмотря на это, Токио считает острова своими территориями.
В 2018 году президент России Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.
В феврале японские СМИ писали, что в Токио хотят изменить стратегию переговоров с Москвой, чтобы наконец подписать мирный договор, а в марте источники в администрации российского лидера заявили, что у Москвы нет планов передавать Курильские острова Токио, так как стороны обоюдно не согласны на предлагаемые условия.

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