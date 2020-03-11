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Медведев назвал признаком стабильности верификацию поправок в Конституцию

11 марта 2020, 02:35  •  9 • Политика
Верификация Конституционным судом РФ и поддержка гражданами страны поправок в Конституцию будет указывать на сохранение стабильности в развитии страны и преемственность власти, написал во вторник, 10 марта, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Это исключительно важно для нашей Родины в современный период»,— отметил Медведев.
В качестве одной из ключевых поправок он назвал внесенное депутатом Госдумы Валентиной Терешковой предложение убрать из Конституции ограничения по числу сроков для президента и заложить возможность действующему главе государства избираться вновь.
Депутат считает, что реализовывать инициативу нужно, если «этого потребует ситуация» и «захотят люди».
Президент России Владимир Путин не увидел необходимости в проведении досрочных выборов, а инициативу о снятии ограничений назвал нецелесообразной, отметив, что государство должно гарантировать россиянам сменяемость власти.
Несмотря на позицию главы государства, поправку о снятии ограничений на количество президентских сроков Госдума поддержала.
Внести изменения в Конституцию Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект он внес в Госдуму 20 января, а 23 января документ был принят в первом чтении. За каждую из инициатив будут голосовать россияне 22 апреля. ЦИК уже предварительно утвердила слоган и логотип голосования.

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