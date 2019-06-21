Медведев назвал передергиванием попытки свалить на Россию вину за происходящее в Грузии

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал передергиванием ситуации попытки свалить на Москву вину за происходящее в Грузии. Как заявил журналистам российский премьер, в этой закавказской республике происходят "политические события, которые связаны с внутриполитической борьбой между радикальной оппозицией и теми силами, которые сейчас находятся у власти".

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал передергиванием ситуации попытки свалить на Москву вину за происходящее в Грузии. Как заявил журналистам российский премьер, в этой закавказской республике происходят "политические события, которые связаны с внутриполитической борьбой между радикальной оппозицией и теми силами, которые сейчас находятся у власти".

"Попытки свалить это все на Россию выглядят просто как передергивание реальной ситуации", - сказал глава российского кабмина. По его словам, "это все было использовано, чтобы столкнуть эти две силы, использовать это как инструмент в давлении на парламент, а по возможности - вообще взорвать нынешнюю политическую систему, которая в Грузии сложилась".

Медведев добавил, что беспорядки в Тбилиси сопровождаются "комментариями таких политических клоунов, как [экс-президент Грузии Михаил] Саакашвили, которые сразу же включились в этот процесс". Он также выразил сожаление, что подобную риторику поддержала и нынешний лидер республики, выразив надежду, что "грузинский народ во всем этом разберется".

Российский премьер охарактеризовал как непрофессиональные заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая на своей странице в Facebook назвала Россию оккупантом и врагом. "Мне кажется, эти заявления крайне непрофессиональны, и, может быть, она просто еще не вошла, что называется, в курс дела, или сознательно искажает ситуацию", - заявил премьер РФ.

Глава российского кабмина добавил, что несмотря на отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси и сложные политические отношения, у двух сторон "довольно приличные человеческие контакты - большое число граждан России отдыхают в Грузии". "Если там будет нагнетаться антироссийская истерия, наши люди просто туда не поедут. И тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии", - подчеркнул Медведев.