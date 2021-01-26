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Медведев назвал личной потерей смерть Приходько

26 января 2021, 17:55  •  181 • Политика
Уход из жизни бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько стал личной потерей для зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Об этом политик заявил во вторник, 26 января, на своей странице в Facebook.
«Уход из жизни Сергея Эдуардовича — это и моя личная потеря. Многие годы он был для меня единомышленником и другом, человеком, на которого я мог всецело рассчитывать», — написал Медведев.
Он назвал бывшего коллегу блестящим дипломатом, а также сильным и эффективным руководителем. Медведев отметил, что в основе всех достижений Приходько были эрудиция, мудрость, глубина и свобода мышления, благодаря которым он находил оптимальные решения самых сложных проблем.
По словам Медведева, каждый, кто работал с Приходько, ценил как его личные, так и профессиональные качества, передает НСН.
Приходько долгое время болел боковым амиотрофическим склерозом, также известным как болезнь Лу Герига.
Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве, окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), у него есть дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
До 1997 года работал в структуре российского МИДа. В 1997–1998 годах был помощником президента России по РСМД.
Позже работал на постах в том числе замруководителя администрации президента РФ, начальника управления президента по внешней гарантии, помощника российского лидера.
Занимал должности вице-премьера — руководил аппаратом правительства, являлся председателем совета директоров Агентства ипотечного жилищного кредитования.
Замглавы аппарата правительства Приходько стал в мае 2018 года при тогдашнем премьер-министре Дмитрии Медведеве.
В январе 2020 года председатель кабмина Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.
Путин направил телеграмму с соболезнованиями семье Приходько, сообщает телеканал «Звезда».

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