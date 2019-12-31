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Медведев назвал компромиссом газовый контракт с Украиной

31 декабря 2019, 11:39  •  87 • Украина
Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал окончание переговоров Украины и России по транзиту газа.
 
РИА Новости
 

«Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной — это компромисс, который необходимо было найти», — написал Медведев в Facebook.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович поприветствовал заключение контракта по транзиту российского газа в ЕС через Украину.

В НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что соглашения по транзиту газа с Россией снимают многочисленные риски, в частности, для финансовой системы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на получение Киевом более $7 млрд дохода от пятилетнего контракта с Россией на транзит газа.

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