Медведев назвал компромиссом газовый контракт с Украиной

Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал окончание переговоров Украины и России по транзиту газа.

«Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной — это компромисс, который необходимо было найти», — написал Медведев в Facebook.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович поприветствовал заключение контракта по транзиту российского газа в ЕС через Украину.

В НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что соглашения по транзиту газа с Россией снимают многочисленные риски, в частности, для финансовой системы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на получение Киевом более $7 млрд дохода от пятилетнего контракта с Россией на транзит газа.