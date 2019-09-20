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Медведев назвал глупостью слова американского генерала о ПРО Калининградской области
20 сентября 2019, 17:39 • 24 • Политика
ОСТРОВ ЛИПНО /Новгородская область/. 20 сентября. /ТАСС/. Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал глупостью заявление американского военачальника о планах преодоления системы ПРО Калининградской области и посоветовал партнерам в Вашингтоне обратить внимание на состояние собственных систем ПРО, не позволивших защитить нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
"С одной стороны, не все глупые высказывания американских генералов нужно комментировать. Но когда подобное происходит, хочется сказать нашим коллегам: "Они бы лучше занимались своим основным делом и лучше смотрели на то, что происходит, например, с их противоракетной обороной и теми средствами ПРО, которые создаются Соединенными Штатами", - сказал Медведев.
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