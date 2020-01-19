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Медведев назвал главную нерешенную задачу своего правительства

19 января 2020, 23:54  •  14 • Политика
Низкий рост реальных доходов граждан России стал главной нерешенной задачей, которая ставилась перед предыдущим правительством страны. Такое мнение выразил в интервью Первому каналу заместитель главы Совета безопасности России бывший глава правительства страны Дмитрий Медведев в воскресенье, 19 января.
В отношении работы предыдущего правительства Медведев заявил, что в целом доволен достигнутыми результатами. Он отметил, что были и «сложные, болезненные» меры, которые, однако, были необходимы. Среди таковых он назвал проведенную правительством России пенсионную реформу.
Помимо этого, замглавы Совбеза напомнил, что при возглавляемом им правительстве удалось удерживать стабильность российской макроэкономики и рост цен. «Вначале инфляция выросла до 13%, до 15%. Это бьет по кошельку людей. Сейчас у нас инфляция (это результат деятельности правительства и Центрального банка) <...> составляет 3%. Это самая низкая инфляция за всю историю нашей страны», — пояснил Медведев. По его мнению, это влияет на социальное самочувствие жителей России.
Бывший глава правительства подчеркнул, что после присоединения Крыма к России в отношении страны ввелись санкции, из-за которых пришлось наладить работу в непростых санкционных и кризисных условиях. «С другой стороны, мы сделали ставку на то, чтобы заместить многие виды товаров, продовольствия на наших полках, на прилавках магазинов и просто создавать новые российские продукты и товары. Это была тоже очень серьезная и большая работа», — цитирует Медведева «РИА Новости».
Ранее 19 января Дмитрий Медведев заявил, что не видит в отставке правительства ничего необычного. По его словам, это общепринятая в мире практика, которая характерная и для России, хотя и не так часто.
16 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России. Перед этим в Госдуме прошло голосование по вопросу назначения Мишустина, его кандидатуру поддержали 383 депутата, 41 воздержался. Проголосовавших «против» не было.
Накануне Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию. Путин одобрил отставку и предложил главу ФНС на должность главы кабинета министров.
На следующий день глава государства подписал указ о назначении Медведева на пост замглавы Совета безопасности РФ.
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