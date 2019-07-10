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Медведев назвал фиглярством и паранойей отмену телемоста Россия-Украина

10 июля 2019, 23:24  •  52 • В России

За 11 дней до выборов в Верховную раду в Россию в очередной раз приехали сопредседатели украинской партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктор Медведчук, Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Компанию им составил член политсовета партии, собственник канала NewsOne (того самого, что собирался 12 июля вместе с ВГТРК провести в прямом эфире телемост Россия-Украина) Тарас Козак. Встречу устроили в самом центре Москвы - в штаб-квартире «Единой России» на Кутузовском проспекте. Ситуацию с отменой телемоста Дмитрий Медведев назвал ненормальной.

- Это паранойя. И вот это все юридическое фиглярство, которое вокруг этого развернулось, с возбуждением уголовных дел по измене Родине..., - заметил Медведев, имея ввиду допросы Службой безопасности Украины руководства телеканала.

Медведев напомнил, что даже когда две самые крупные в мире державы - СССР и США противостояли друг другу, то и тогда между ними проходили телемосты.

- И никто уголовных дел не возбуждал. Поэтому все (происходящее на Украине, - Ред.) очень прискорбно, - заметил Медведев.

Медведчук и Бойко попросили российского премьера снять санкции с некоторых украинских товаров.

- Передайте мне предложения, мы их рассмотрим, - ответил Медведев.

Бойко пояснил, что речь идет о сельхозпроизводстве и продукции картонно-бумажной отрасли.

- Эти предприятия традиционно работали с Россией, имеют потребителей на территории России, не являются критически важными в части нарушения баланса экспорта — импорта. Одностороннее снятие санкций было бы очень полезно и стало бы хорошим сигналом для экономики Украины, - заметил Бойко.

Обсуждали на переговорах и ситуацию с экспортом российского газа на Украину. Напомним, что с 2014 года Украина по завышенной цене покупает российский газ у европейских стран. Это при том, что именно через незалежную и идет транзит нашего газа. Покупать российский газ напрямую у нас украинцам гордость не велит. Как говорится, выколю себе глаз, чтобы у тещи зять кривой был.

- Сложилась ситуация странная, абсурдная, дурацкая, когда потребители газа на территории не очень богатого государства платят на 25% больше, чем они могли бы платить, - заметил Медведев. - После выборов в Верховную Раду и у Верховной Рады, и у потенциального нового правительства Украины, если оно появится, есть возможность к этим вопросам (газовым, - Ред.) вернуться и ответить на те острые проблемы, которые существуют в этой сфере.

Российский премьер предложил два сценария решения газового вопроса.

- Один из них, может быть, самый простой - сохранить действия тех контрактов, которые существуют, на некоторое время для того, чтобы договориться более серьезно. Второй вариант, который мы никогда не отрицали, - это вариант консорциума. Этот вариант был сверхполитизирован в определенный период, но сейчас, в силу понятных причин, и существования иных каналов поставки - «Турецкий поток» и «Северный поток» - эта политизация уже ушла в прошлое, - сказал Медведев.

- Сценарий консорциума, который учел бы интересы России как поставщика, и стран ЕС - как потребителей, на наш взгляд, является наиболее реальным. Мы будем способны перейти к практической реализации после парламентских выборов, когда получим возможность влиять на процессы с точки зрения присутствия во власти или же, поскольку у нас парламентско-президентская республика, - со стороны парламента, - заметил Бойко.

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