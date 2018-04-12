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Медведев назвал "дурацкими" и "милитаристскими" заявления представителей ряда стран НАТО
12 апреля 2018, 16:09 • 56 • Политика
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал дурацкими и милитаристскими заявления представителей ряда стран НАТО последних дней.
"Неопределенности на рынках добавляют и всякие дурацкие милитаристские заявления, которые звучат из ряда натовских стран", - сказал Медведев на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.
Он подчеркнул, что против России "снова идет игра самыми беспринципными и неконкурентными методами". "Те компании, которые попали в сложную ситуацию, должны получить поддержку, поручения о проработке такого рода поддержки мною даны, они касаются разных компаний - и металлургов, и энергетиков, и оборонщиков", - сказал российский премьер.
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