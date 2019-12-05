Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Совфеде прокомментировали заявление Киева о плане Б по Донбассу
Если бы не Иван Грозный. А. Фурсов. И. Шишкин
Защита русской Арктики: одними ледоколами Москва не ограничится
Помощник Зеленского рассказал о плане Б по Донбассу
Главная / Политика

Медведев назвал большой ценностью Союзное государство

05 декабря 2019, 18:24  •  59 • Политика
Союзное государство Российской Федерации и Республики Беларусь — большая ценность. Об этом заявил в четверг, 5 декабря, в интервью российским телеканалам председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Уровень интеграции очень высокий, несмотря на эмоциональный фон, отметил он.
По словам главы кабмина, любая интеграция уменьшит суверенитет двух стран, но не несет угрозы его полной утраты. Минску не нужно бояться сокращения суверенитета, подчеркнул Медведев.
Интеграцию двух государств нужно сохранить, уточнил он, найдя «развязки» по всем проблемным вопросам.
7 декабря в Сочи состоятся переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Они пройдут следующий день после встречи премьеров двух стран Дмитрия Медведева и Сергея Румаса.
16 сентября СМИ опубликовали подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Документ предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сфер государств, предоставление взаимного доступа к госзакупкам, создание унифицированной системы учета собственности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
04 декабря 2019, 22:54
В Госдуме назвали пропагандой заявление НАТО об агрессивности России
04 декабря 2019, 22:54
ФРГ выслала двух дипломатов России из-за убийства грузина, потребовав помочь в расследовании
05 декабря 2019, 18:24
"Где-то снова зачесалось": Медведев сравнил допинговые скандалы с бесконечным сериалом
04 декабря 2019, 19:39
Санкциями против Турции США докажут, что "крышуют" сирийских террористов - политолог
04 декабря 2019, 22:54
В Госдуме ввели "неприлично большой" штраф: слуга народа заявил, что похудел, потому что "ничего не успевает"
05 декабря 2019, 15:09
Путин исполнил мечту Вучича: Президент Сербии получил в подарок ружье короля
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 декабря 2019, 02:09
Опережая график: Москва готова к энергетическому самоуничтожению Прибалтики
05 декабря 2019, 05:24
Восемь часовых поясов, икра и живая музыка: Даже на Западе пришли в восторг от русско...
05 декабря 2019, 08:39
Зелёное безумие начинает шествие по миру?
05 декабря 2019, 11:54
"В очередной раз не сработало": Космонавт разгромил мечты США о "начал...
05 декабря 2019, 02:09
Берлин решил не играть против России и уколол Британию делом Скрипаля - источник
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2019, 00:39
"Пройдёт сквозь бронежилет": Американские СМИ не сдержали восторга по поводу российского оружия
03 декабря 2019, 17:39
Желавший развала России "рассекретил" заявление "нормандской четвёрки", а Зеленский готовится к большой торговле
03 декабря 2019, 11:09
"Зачем они подняли тему": Горбачёв обиделся на журналистов США, раскопавших его "позорное" прошлое
01 декабря 2019, 00:39
Зреет зрада вокруг польского газопровода Baltic Pipe (Руслан Осташко)
29 ноября 2019, 04:24
Украинская делегация прервала доклад депутата Госдумы от Крыма на форуме ООН в Женеве
30 ноября 2019, 05:09
Лукашенко ответили "на хрена" кому нужен союз с Россией (Telegram. Обзор)
01 декабря 2019, 13:39
"Вообще ни разу не палятся": Украинские военные честно рассказали, зачем им "Бук-М1"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.