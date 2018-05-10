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Медведев назвал «беспрецедентными» задачи, стоящие перед новым правительством

10 мая 2018, 17:09  •  22 • В России

В подмосковных «Горках» Дмитрий Медведев провел первое совещание после переназначения его на должность премьера. Обсуждали выполнение нового «майского указа» президента, рассчитанного до 2024 года.

- Главное, что вытекает из указа, это дальнейшее повышение уровня жизни граждан нашей страны, рост продолжительности жизни, в том числе жизни активной, а, стало быть, это хорошая медицина, комфортная среда, чистая экология и, безусловно, стабильные доходы, - отметил Медведев.

Поскольку новый кабмин пока не сформирован, большинство участников совещания значились как «и.о.» - исполняющий обязанности. Это и.о. вице-премьера Аркадий Дворкович (он, судя по всему, в новый состав кабмина не попадет). Один из вариантов будущего трудоустройства Дворковича - руководство фондом «Сколково» вместо Виктора Вексельберга, попавшего под американские санкции. В совещании также участвовали и.о. вице-премьера Ольга Голодец, и.о. вице-премьера Дмитрий Козак, и.о. вице-премьера Виталий Мутко, и.о. министра финансов Антон Силуанов, и.о. министра экономического развития Максим Орешкин, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, первый замруководителя аппарата правительства Максим Акимов, директор департамента экономики и финансов правительства Валерий Сидоренко и помощник президента Андрей Белоусов.

Как заявил Медведев, задачи, которые придется решать правительству для выполнения президентского указа, «беспрецедентны и по сложности, и по масштабу».

- Они требуют от нас продуманных, аккуратных, взвешенных решений и большой законотворческой работы, - заметил Медведев. - Экономика, в соответствии с указом, должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, причем, вопреки всем сдерживающим факторам. А стало быть, необходимо решительное продвижение вперед, более активный поиск новых возможностей, новых точек роста и новых партнеров.

Медведев напомнил, что правительству предстоит разработать или же скорректировать в рамках работы над майскими указом национальные проекты по 12 приоритетным направлениям. По некоторым из них, в частности, по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также по международной кооперации и экспорту, работа уже идет, заметил премьер.

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