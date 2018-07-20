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Медведев назначил Марину Лукашевич статс-секретарем - замглавы Миннауки РФ

20 июля 2018, 16:09  •  49 • Политика

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Марину Лукашевич статс-секретарем - заместителем министра науки и высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Назначить Лукашевич Марину Борисовну статс-секретарем - заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации", - говорится в документе, который опубликован на сайте правительства.

Лукашевич, юрист по образованию, с июля 2012 года занимала пост директора правового департамента Министерства образования и науки Российской Федерации. В образовательном ведомстве она работала с 1998 года.

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