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Медведев назначил Марину Лукашевич статс-секретарем - замглавы Миннауки РФ
20 июля 2018, 16:09 • 49 • Политика
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Марину Лукашевич статс-секретарем - заместителем министра науки и высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Назначить Лукашевич Марину Борисовну статс-секретарем - заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации", - говорится в документе, который опубликован на сайте правительства.
Лукашевич, юрист по образованию, с июля 2012 года занимала пост директора правового департамента Министерства образования и науки Российской Федерации. В образовательном ведомстве она работала с 1998 года.
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