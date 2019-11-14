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Медведев назначил Константина Румянцева на должность замглавы Минприроды

14 ноября 2019, 21:54  •  46 • Политика
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил на пост заместителя главы Минприроды и экологии Константина Румянцева. Об этом сообщает портал правительства РФ в четверг, 14 ноября.
Румянцев сменил на этом посту Владимира Логинова. В его обязанности входил контроль над работой департамента госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами, а также департамента госполитики в сфере охраны окружающей среды.
Как сообщил РБК 6 ноября, Румянцев был помощником вице-премьера Алексея Гордеева, до этого занимал пост помощника бывшего вице-премьера Александра Хлопонина и ранее работал консультантом экспертного управления президента.
Медведев принял отставку Логинова 31 октября.
Реформа системы переработки мусора началась с 1 января 2019 года в 69 регионах России. Ее целью является ликвидация незаконных свалок и переход на раздельный сбор отходов, их сортировку и переработку, с тем чтобы их можно было использовать повторно.

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