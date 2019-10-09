Медведев нашел в Карелии креветок, а в Калиниграде - чурчхелу

На открывшейся в Москве выставке «Золотая осень» у премьера Дмитрия Медведева в среду не было отбоя от приглашений. О каких только диковинках не рассказывали ему губернаторы, чтобы заманить в гости.

Так, на стенде Ленинградской области Медведева позвали на чемпионат по... пахоте. Как оказалось, заявки на участие в нем уже подали аграрии из 37 стран, в том числе Канады, США и Австралии.

- Это довольно интересно, можно съездить, - заметил Медведев. - Тем более, что у нас пахотные возможности самые большие в мире, поэтому где, как не у нас, проводить чемпионат.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов хвастался проектом молочного комплекса на 3900 коров. А еще, по его словам, калининградцы настропалились по части переработки фруктов и даже научились делать чурчхелу.

- Мы себя практически по всем позициям обеспечиваем продовольствием на 100 процентов, за исключением пока фруктов и овощей, года два нам надо, чтобы выйти на полное обеспечение, - рассказал Алиханов. И на десерт предложил Медведеву приехать на открытие нового комплекса по производству белковых концентратов, которые планируется активно поставлять на экспорт.

А на стенде Карелии премьера заманивали морепродуктами.

- Появилась уже карельская креветка, начали промысел северной креветки в Баренцевом море, - рассказали Медведеву и попросили добавить креветки в национальный проект по экспорту продукции АПК.

О каких только диковинках не рассказывали Дмитрию Медведеву губернаторы на стендах выставки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы только за! Если еще креветку повезем, то совсем хорошо! - заметил сопровождавший Медведева министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

А еще аграрии попросили Медведева внести в разрабатываемый сейчас единый государственный реестр стандартов питания для учеников школ морсы из ягод, в том числе брусники и клюквы.

Медведеву показали креветок, промысел которых ведется в Баренцевом море.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Поддерживаю, потому что это здоровое питание! - заметил Медведев и попробовал предложенный ему ягодный морс.

А на стенде Челябинской области Медведев пообщался с производителями круп. Они рассказали, что рассчитывают наладить экспорт в Китай.

- Надо объяснить нашим китайским друзьям, что гречка - это вкусно, - поддержал Медведев.

У стенда Тульской области.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выступая затем на пленарном заседании Международного агропромышленного форума Медведев призвал аграриев улучшать качество продукции и соблюдать экологические требования.

- Традиционное сельское хозяйство сильно изменилось. Привычные методы с избыточным количеством удобрений, с энергоемкой техникой далеко не всегда эффективны. Люди хотят покупать экологически чистые органические продукты, несмотря на то, что они стоят дороже. Рождается новая культура питания, в которой качество продуктов и способ их производства оказывается не менее важным, чем количество продуктов и их разнообразие, - заявил Медведев.

Премьер также рассказал, что в этом году урожай зерновых в России будет выше, чем в прошлом. Уже намолочено 115 миллионов тонн зерна.