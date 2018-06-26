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Медведев напомнил, что возраст не причина для увольнения

26 июня 2018, 20:24  •  26 • В России

Премьер Дмитрий Медведев попросил бизнесменов при помощи государства разработать программы переобучения для людей старшего возраста.

- Людям старшего поколения потребуется переобучение. Цифровые технологии серьезно меняют рынок труда, это сказывается на всех, не только на людях в зрелом возрасте. Некоторые профессии уходят. Нужно организовать обучающие программы, которые позволят людям освоить востребованные или совсем новые специальности, - заявил Медведев на совещании по развитию экономики и социальной сферы в вторник в подмосковных «Горках».

Напомним, что правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года.

- Нужно людей в этой ситуации поддержать, чтобы они чувствовали себя востребованными, и могли передать свои профессиональные навыки молодежи в самых разных качествах, в том числе и в виде наставничества. Необходимо также обратить внимание на программы медицинского обслуживания лиц пожилого возраста, - заявил Медведев.

Как признался премьер, совещание в «Горках» он устроил в том числе и для того, чтобы убедить бизнесменов принимать на работу пожилых людей и использовать накопленный ими опыт.

- Многие сейчас уже волнуются, что будет сложно сохранить работу и найти новую, несмотря на то, что это хорошие специалисты, зачастую с уникальной квалификацией. Нам очень важно не потерять ни одного профессионала. Возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей, дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена, - напомнил Медведев.

Как рассказал журналистам после совещания глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, бизнес предлагает правительству создать за счет поступлений от экспорта нефти и газа социально-трудовой резервный фонд для адаптации людей, у которых переносится пенсионный возраст.

- В этом году благодаря хорошей мировой конъюнктуре цен на экспортные товары есть «подушка», которая позволяет все риски, связанные с потенциальными проблемами на рынке труда, нивелировать, - сказал Шохин.

Он также заявил, что бизнес считает необходимым повысить пособия по безработице в России как минимум до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

- Сейчас пособие по безработице не вписывается ни в какие параметры, связанные с жизнедеятельности людей, - заметил Шохин.

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