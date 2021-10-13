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Медведев находится на грани отчаяния из-за своего положения - эксперт

13 октября 2021, 10:30  •  91 • Политика
Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Политик делает несвойственные ему заявления об Украине
Бывший президент России Дмитрий Медведев в своей авторской статье для "Коммерсанта" высказывался в крайне непривычном для себя ключе – слишком эмоционально для человека, который до этого придерживался некоего нейтралитета в отношении Украины. Это, полагает бывший идеолог Кремля Глеб Павловский, стало определенным сигналом политика.
Напомним, в минувший понедельник "Ъ" опубликовал материал, в котором Медведев нелестно высказался о киевских властях и проводимом курсе международной политики на Украине – саму страну он назвал "измученной", Зеленского – человеком, который вывернулся против себя, а остальных представителей украинских властей обозвал вассалами Вашингтона, с которыми нет смысла вести переговоры. 
Паловский полагает, что Медведев, сделав такие громкие заявления, подал сигнал элитам о своем нынешнем политическом положении.
"Это какой-то вопль отчаяния", – заявил он "Дождю" (СМИ, признанное в России иноагентом). 
По мнению политолога, интонация в статье бывшего президента не была похожа на его привычную речь, но за язык, судя по всему, его никто не тянул. Своими бранными заявлениями Медведев фактически сжег свой потенциал человека, который мог в будущем выступить в качестве посредника между Россией и Украиной, ведь раньше он был не вовлечен в московско-киевскую историю. Однако теперь у политика такой возможности нет, передает слова Павловского URA.RU.

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