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Медведев наградил сенатора Косачева медалью Столыпина

17 июля 2018, 13:24  •  37 • Политика

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о награждении председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева медалью Столыпина II степени. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем отмечается, что сенатор, представляющий Марий Эл, награжден "за заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического развития страны".

Еще один сенатор Ильяс Умаханов награжден Почетной грамотой кабмина. Кроме того, семерым членам Совета Федерации объявлена благодарность правительства России.

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