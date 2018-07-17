Медведев наградил сенатора Косачева медалью Столыпина

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о награждении председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева медалью Столыпина II степени. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем отмечается, что сенатор, представляющий Марий Эл, награжден "за заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического развития страны".

Еще один сенатор Ильяс Умаханов награжден Почетной грамотой кабмина. Кроме того, семерым членам Совета Федерации объявлена благодарность правительства России.