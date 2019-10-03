Медведев начинает двухдневный визит на Кубу

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг начинает свой двухдневный визит на Кубу, где проведет переговоры с председателем Государственного совета и Совета министров республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Они планируют обсудить актуальные вопросы российско-кубинского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной и других областях. Как сообщила пресс-служба российского кабмина, по итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений, а также коммерческих контрактов.

В конце сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов провел в Москве заседание российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Он отметил, что товарооборот между Россией и Кубой в 2018 году вырос на 34%, до 388 млн долларов, а по итогам текущего года этот показатель планируется довести до $500 млн. Борисов добавил, что российская сторона удовлетворена многовекторным характером российско-кубинских отношений. По его словам, Москва и Гавана "намерены продолжать курс на дальнейшее сохранение высокой динамики политического диалога, наращивание торгово-инвестиционного, научно-технического, культурного и гуманитарного сотрудничества".

Россия и Куба разрабатывают совместную стратегию торгово-экономического сотрудничества. Борисов пояснил, что стратегия "будет разрабатываться сторонами с учетом приоритетов и развития Кубы до 2030 года, которые отражены в программе социально-экономического развития Республики Куба, и планируется к подписанию в ближайшее время". Россия и Куба на заседании межправкомиссии в конце сентября подписали дорожную карту по программе модернизации топливно-энергетического комплекса республики для обеспечения ее энергетической безопасности. По словам Борисова, реализация этой программы позволит снизить поставки нефти в эту страну извне на треть и сэкономить $1,8 млрд.

Как сообщил ТАСС генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, во время визита главы правительства РФ на Кубу будет подписано соглашение на сумму €21 млн, направленное на поддержание летной годности самолетов российского производства, которые использует Куба. Слепнев добавил, что еще около 20 совместных проектов находятся в стадии проработки. Среди ключевых из них он назвал поставку LED-светильников для освещения Гаваны к празднованию 500-летия города, проект по поставке линии стальной прокатки для производства арматуры на одном из кубинских предприятий. Кроме того, обсуждается сделка по финансированию модернизации железных дорог Кубы, проект рассчитан на 15 лет, его общий бюджет - почти €2 млрд.

Визит в Москву

Диас-Канель посещал Россию с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина в начале ноября 2018 года. В Москве он провел переговоры с главой российского государства, со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

На переговорах 3 ноября 2018 года глава Госсовета Кубы и председатель российского правительства обсуждали вопросы российско-кубинского торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также реализацию совместных проектов в энергетике, промышленности, транспорте и в других областях. Медведев выразил уверенность, что российско-кубинское экономическое взаимодействие имеет большой потенциал развития. Диас-Канель в тот день пригласил Медведева посетить Кубу, когда позволит рабочий график российского премьера, чтобы обсудить, как продвигаются совместные проекты.