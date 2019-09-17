Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Выбиты стекла, появились царапины": В иске к ФБК Навального на миллиа...
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
МВД назвало одну из версий пожара в доме экс-главы Нацбанка Украины
"Всех на всех" тормозят "криминальные авторитеты"? Глава МИД...
Главная / Политика

Медведев на встрече с Ли Кэцяном подчеркнул высокий уровень партнерства России и Китая

17 сентября 2019, 14:54  •  52 • Политика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что контакты с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном подтвердят высокий уровень партнерства и взаимопонимания двух стран. Такое мнение он высказал, открывая встречу со своим коллегой в узком формате.

"Думаю, что сегодняшняя встреча будет для наших стран исключительно полезной, она в полной мере подтвердит тот высокий уровень партнерства, взаимопонимания, который в настоящий момент достигнут в отношениях между нашими странами", - сказал Медведев.

Глава российского правительства тепло поприветствовал китайскую делегацию. Он напомнил, что в Санкт-Петербурге во вторник пройдет 24-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. "Она, конечно, будет способствовать развитию многопланового сотрудничества между Россией и Китаем", - сказал он, напомнив, что в ноябре 2018 года он со своим китайским коллегой провел переговоры в Пекине, которые намерен продолжить в рамках предстоящей беседы.

Российский премьер обратился к своему собеседнику с просьбой "передать привет и наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину". Медведев подчеркнул, что нынешний год является особым для обоих государств, поскольку стороны отмечают 70-летие с момента образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений. "Напомню, что Советский Союз когда-то признал Китайскую Народную Республику на следующий день после образования, то есть 2 октября", - сказал он.

Глава кабинета министров РФ анонсировал, что в ходе переговоров с Ли Кэцяном речь пойдет о вопросах в сфере экономики, энергетики, торгового сотрудничества, транспорта, сельского хозяйства, межрегионального и гуманитарного сотрудничества.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
16 сентября 2019, 21:24
Названа дата ратификации конвенции о правовом статусе Каспийского моря
17 сентября 2019, 13:39
"Швеция тебя продала, как прибалтийский огород": Заговорившую о самостоятельности диалога с Россией Кальюлайд осадили пользователи Рунета
17 сентября 2019, 01:54
Посольство РФ обратится в Госдеп из-за публикации о "шпионаже" сотрудников дипмиссии
17 сентября 2019, 13:39
Прокуратура Молдавии пришла за главой Sputnik, признанного "человеком года" за улучшение имиджа страны
17 сентября 2019, 13:39
Почему молодежь покидает российские города? Ответ дали в университете при правительстве
16 сентября 2019, 19:24
Небензя призвал не спешить с выводами о виновниках атаки на саудовские объекты
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 сентября 2019, 00:39
"Это был тяжелый год": Певица Анастасия Приходько о разрыве отношений с пар...
17 сентября 2019, 03:54
"Сравнение достойно": В ответ на нападки Польшу уязвили цитатой Черчилля
17 сентября 2019, 00:39
"Когда-то вы были врагами": Зал с одобрением выслушал строки Корана, процит...
17 сентября 2019, 03:39
«Энтузиазм закончился»: как может измениться отношение властей Украины к декоммунизац...
17 сентября 2019, 03:54
72 часа - и на выход: Как США заигрались с "русскими шпионами", но вспомнил...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 сентября 2019, 08:09
"Балки были искусственно обрезаны до начала обрушения": Эксперт раскрыл неожиданные факты о теракте 9/11 в США
14 сентября 2019, 04:24
В случае военного конфликта с Россией...
15 сентября 2019, 12:39
«Женщина может взять оружие»: бывшая участница женского батальона дагестанского села Дылым о событиях 20-летней давности
14 сентября 2019, 17:24
"Нет никакого воздействия огня": Эксперт одним фото вскрыл ложь властей США о теракте 9/11
11 сентября 2019, 01:39
Зеленский работает на Путина: МН17 привёл диванных экспертов на Западе к неожиданным выводам
11 сентября 2019, 04:54
"И над каждым ценник": Кличко среди лидеров "цветных революций" на вечеринке в Германии удивил народ
14 сентября 2019, 23:54
Украинский премьер придумал "лучший ответ" России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.