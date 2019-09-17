Медведев на встрече с Ли Кэцяном подчеркнул высокий уровень партнерства России и Китая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что контакты с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном подтвердят высокий уровень партнерства и взаимопонимания двух стран. Такое мнение он высказал, открывая встречу со своим коллегой в узком формате.

"Думаю, что сегодняшняя встреча будет для наших стран исключительно полезной, она в полной мере подтвердит тот высокий уровень партнерства, взаимопонимания, который в настоящий момент достигнут в отношениях между нашими странами", - сказал Медведев.

Глава российского правительства тепло поприветствовал китайскую делегацию. Он напомнил, что в Санкт-Петербурге во вторник пройдет 24-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. "Она, конечно, будет способствовать развитию многопланового сотрудничества между Россией и Китаем", - сказал он, напомнив, что в ноябре 2018 года он со своим китайским коллегой провел переговоры в Пекине, которые намерен продолжить в рамках предстоящей беседы.

Российский премьер обратился к своему собеседнику с просьбой "передать привет и наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину". Медведев подчеркнул, что нынешний год является особым для обоих государств, поскольку стороны отмечают 70-летие с момента образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений. "Напомню, что Советский Союз когда-то признал Китайскую Народную Республику на следующий день после образования, то есть 2 октября", - сказал он.

Глава кабинета министров РФ анонсировал, что в ходе переговоров с Ли Кэцяном речь пойдет о вопросах в сфере экономики, энергетики, торгового сотрудничества, транспорта, сельского хозяйства, межрегионального и гуманитарного сотрудничества.