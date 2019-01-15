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Медведев на примере омлета рассказал о проблемах российского бизнеса

15 января 2019, 17:39  •  69 • В России

На Гайдаровском форуме, который во вторник открылся в Москве, премьер Дмитрий Медведев рассказал, что нужно изменить в российской экономике, чтобы она стала лучше работать. Премьер признал, что требования, которые в нашей стране предъявляют к бизнесу, не только избыточны, но зачастую и совершенно абсурдны. По его словам, существуют более 9 тысяч нормативных актов, устанавливающих различные требования, многие из которых действуют еще с советских времен. Медведев позабавил участников форума, зачитав им требование к организациям общественного питания по приготовлению омлета.

- Речь идет о высоте смеси яиц при приготовлении омлета. Дословно звучит так: при приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционно на сковороду слоем 2,5 - 3 сантиметра, ставят в жарочный шкаф с температурой 180 - 200 градусов 8 - 10 минут. Иначе жарить нельзя. Просто пометьте себе, если кто-то планирует занятья этим видом деятельности, - иронично заметил Медведев, а потом предложил запустить в России механизм с убойным названием «регуляторная гильотина».

- Все те ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу. Это позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований. Для снятия барьеров для бизнеса необходимо разработать дорожную карту и провести инвентаризацию таких требований к 1 февраля 2020 года, - раскрыл Медведев секреты предстоящей «гильотины».

По его словам, в России есть хороший опыт МЧС, которое провело такую работу в сфере пожарной безопасности еще в 2008 году.

ПЕРЕОБУЧИТЬ МИЛЛИОН СПЕЦИАЛИСТОВ

Еще одна проблема для нашей экономики - это, по словам Медведева, дефицит компетентных специалистов.

- В государственном аппарате, вплоть до муниципалитетов , отраслевых ведомствах, в правоохранительной системе, - перечислил премьер. - По некоторым оценкам, нам нужно переобучить не менее миллиона специалистов. А значит - максимально оперативно разработать соответствующие программы.

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