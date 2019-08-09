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Медведев: Москва продолжит оказывать Бишкеку помощь и поддержку

09 августа 2019, 08:24  •  82 • Политика

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 9 августа. /ТАСС/. Россия намерена продолжать оказывать поддержку и помощь Киргизии, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу на встрече с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым.

"У нас действительно очень хорошие продвинутые отношения. Мы советуемся по самым разным вопросам. По мере возможности мы действительно стараемся оказывать помощь и поддержку нашему другу и партнеру - республике Киргизстан. Так будет и дальше, не сомневайтесь в этом", - заверил Медведев киргизского лидера.

Он также сообщил, что перед своей поездкой на заседание Евразийского межправсовета обсудил вопросы двусторонних отношений с президентом России. "Хочу передать привет от Владимира Владимировича Путина. Перед поездкой сюда мы как раз обсуждали наши отношения и целый ряд других вопросов", - сказал Медведев.

Глава российского правительства выразил уверенность, что "сегодняшние встречи внесут свой вклад в копилку двустороннего партнерства между нашими странами".

В свою очередь Жээнбеков подчеркнул, что в последние годы страны ведут тесный политический диалог на высшем уровне. "Мы всегда чувствуем вашу поддержку. И вас в Киргизстане знают, как настоящего друга, который вносит вклад в наше стратегическое партнерство. И мы считаем Вас нашим близким другом. Вы всегда особенно относитесь к Киргизстану", - сказал глава республики.

Жээнбеков отметил, что ранее Россия оказала финансовую помощь республике, а также техническую поддержку при проведении саммита ШОС.

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