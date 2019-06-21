Медведев: киберугрозы могут свести на нет все достижения развития цифровой сферы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предупредил об опасности угроз в киберсфере, которые могут свести на нет все достижения развития цифровой сферы.

Выступая на Международном конгрессе по кибербезопасности, председатель правительства отметил, что "цифровизация, бурный рост технологий, инновационные достижения создают риски и угрозы". Для примера он привел оценки аналитиков, согласно которым, "только от кибератак потери мировой экономики в текущем году могут увеличиться до $2,5 трлн". Медведев призвал вдуматься в эту цифру, сравнив ее с совокупным ВВП всех стран Африки в $2,5 трлн.

"Проблема киберпреступности входит в пятерку глобальных рисков в рейтинге Всемирного экономического форума, международное экспертное сообщество зачатую ставит ее выше всяких других угроз, даже таких опасных, как терроризм, глобальные экологические проблемы", - сказал глава кабинета министров.

"Все плюсы цифровизации будут просто нивелированы, если мы не сможем предпринять нормальных, эффективных мер по борьбе с киберпреступностью, создать защищенную ситуацию", - указал Медведев.

Он напомнил о принятом в РФ решении разработать правила защиты цифровых и финансовых отраслей от киберугроз. "Будем стимулировать разработку отечественного программного обеспечения", - заверил премьер-министр. Не менее важной задачей, для решения которой пока почти ничего не сделано, председатель российского правительства назвал выработку общих мировых стандартов обеспечения кибербезопасности.

Противодействие киберугрозам

Медведев призвал выработать общие мировые стандарты противодействия киберугрозам. При этом председатель правительства заверил, что РФ готова делиться опытом и знаниями в этой сфере с другими странами и выступает за равноправие в данной сфере.

Выступая на Международном конгрессе по кибербезопасности глава кабинета министров привел мнение некоторых других стран о низком доверии в отношении к России, по этой причине эти государства не хотят взаимодействовать с Москвой и в сфере безопасности.

"Это странная, если не сказать опасная, позиция, которая всех нас выталкивает на периферию международных отношений к состоянию, которое, может быть, было в конце ХIХ века", - сказал Медведев.

Он подчеркнул: "Поэтому нужно действительно вырабатывать мировые стандарты обеспечения безопасности, тем более, что преступления, которые совершаются при помощи Интернета, не имеют никаких границ". "Надеюсь, что такое понимание придет ко всем странам", - сказал российский премьер.

Председатель правительства отметил, что РФ "готова к сотрудничеству, готова делиться своими знаниями, накопленным опытом в сфере кибербезопасности и выступает за справедливый, равноправный миропорядок в цифровой сфере".

Медведев констатировал, что в мире все же предпринимаются шаги для обеспечения кибербезопасности. Для примера он привел принятие в конце прошлого года Генеральной Ассамблеей ООН российской резолюции по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях и созданию рабочей группы по международной информационной безопасности. "Это абсолютно правильное решение, в рабочую группу смогут войти все государства - члены Организации Объединенных Наций, сейчас в ней работают почти сто стран", - сказал премьер.

Работа с бизнес-сообществом

Проблему киберугроз усилиями только со стороны властей не решить, к этому вопросу должен подключиться и бизнес, считает Медведев.

"Но, скажем прямо, одними государственными усилиями эти задачи, эту проблему - проблему киберугроз - не решить. К этому процессу должны подключиться все, в том числе и, конечно, представители бизнеса", - сказал он на Международном конгрессе по кибербезопасности в пятницу.

В этой связи глава кабинета министров отметил, что именно российские предприниматели одними из первых поддержали создание центра для частно-государственного партнерства в сфере борьбы с киберугрозами - Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума.

"Но это только начало, и сегодняшний открытый диалог показывает, что вместе мы действительно можем продвинуться вперед в борьбе с киберпреступностью, с киберугрозами", - заключил Медведев, выразив уверенность, что проводимый в очередной раз конгресс по кибербезопасности станет еще одним шагом в безопасное цифровое будущее.