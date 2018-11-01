Медведев и Назарбаев рассказали об «образцовых отношениях»

Подписав постановление о санкциях против Украины, премьер Дмитрий Медведев отправился в четверг с официальным визитом в Казахстан. Первым делом российского премьера принял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

- Результат работы наших стран - взаимная торговля выросла в прошлом году на треть и в этом году почти на 10%, - заметил Медведев на встрече с Назарбаевым.

Медведев отметил роль Евразийского экономического союза в достижении этих показателей.

- Это все хорошо, потому что это людям помогает, это создает новые рабочие места, это дает доход, - сказал премьер.

Он назвал Казахстан стратегическим партнером и союзником России.

- Недавно состоялась моя встреча с Владимиром Путиным. Наши двусторонние отношения являются образцовыми, и нам необходимо их сохранять, - отметил в свою очередь Назарбаев.

О том, как развивать сотрудничество двух стран и увеличивать товарооборот более подробно говорили на встрече Дмитрия Медведева с премьером Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым. Делегации двух стран обсудили сотрудничество в энергетике, высоких технологиях и транспортно-транзитной сфере, в том числе создание скоростного грузопассажирского транзитного коридора «Евразия» в направлении Китай — Казахстан — Европа. Сагинтаев обратил внимание на программу приватизации, проводимую в Казахстане, и призвал российских инвесторов в ней участвовать. В Казахстане уже насчитывается больше 9 тысяч компаний с российским участием. Сейчас Россия и Казахстан совместно работают над инвестпроектами на сумму порядка 4 миллиардов долларов в химической и нефтегазохимической промышленности, АПК, машиностроении, металлургии, легкой промышленности и туризме.

Как рассказал журналистам после переговоров первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, Россия и Казахстан намерены довести взаимные расчеты в национальных валютах с нынешних 60 процентов до 70 процентов в ближайшие год-два. По итогам года товарооборот между двумя странами должен достичь 20 миллиардов долларов (в прошлом году он составил 17 миллиардов долларов).

Пятницу Дмитрий Медведев также проведет в Астане. Премьер примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.