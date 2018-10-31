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Медведев грозит нефтяникам заградительными пошлинами, если они не договорятся с правительством

31 октября 2018, 16:24  •  61 • Политика
Дмитрий Медведев может ввести заградительные пошлины на нефть до конца недели, если не будет достигнуто соглашение по ценам на бензин.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал до конца недели ввести заградительные пошлины нефть и нефтепродукты, если правительство и нефтяники не найдут общий язык по поводу стабилизации цен на топливо. Заявление прозвучало в ответ на слова вице-премьера Дмитрия Козака о том, что вечером 31 октября состоятся новые переговоры Кабинета министров и нефтяных компаний по поводу ситуации с ценами на горючее.
Медведев добавило, что если нефтяники и правительство всё-таки сумеют договориться, и будет подписано какое-то соглашение, то за его исполнением необходимо будет следить тщательнейшим образом. Данную задачу на себя возьмет Министерству энергетики и Кабинет министров в целом.
«Мониторинг этого соглашения будет относиться к числу тех задач, которые вменяются в обязанности Министерства энергетики и правительства в целом», - сказал Медведев на заседании правительства.
Напомним, что из-за так называемого налогового маневра весной этого года цены на топливо в России резко подскочили. Если ещё в апреле литр бензина в среднем стоил 40 рублей за литр, то в июне его цена была уже 43 рубля за литр.

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