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Медведев годами не выполнял поручение по Дальнему Востоку, оправдываясь: "Да это вы виноваты!"

23 июля 2020, 23:05  •  39 • Политика
В эфире "Царьград. Главное" ведущий Юрий Пронько вместе с экспертами обсудил тему непрекращающихся на Дальнем Востоке протестов. Так, депутат Госдумы от Хабаровского края Алексей Корниенко напомнил, как премьер-министр Дмитрий Медведев годами не выполнял поручения по Дальнему Востоку, оправдываясь: "Да это вы виноваты!". В итоге обманутыми оказались люди.
Отрешение от должности Сергея Фургала, назначение врио губернатора Михаила Дегтярёва, по мнению экспертов, в обозримой перспективе не снимет актуальности обозначенных протестующими проблем. Многие из них копились годами, заметил ведущий программы "Царьград. Главное" Юрий Пронько.
Дальневосточники считают, что к ним Москва относится, как к бесперспективной окраине, а не как к стратегическому региону, который имеет беспрецедентный потенциал. Более того, часть наблюдателей считает, что протесты в Хабаровске могут перекинуться и на другие регионы страны.
"Обманутыми оказались хабаровчане, потому что им рассказывали про одного человека, этот человек харизматичный, он уверенно ими руководил, а потом им говорят - а вот теперь ваш выбор не годится, поэтому мы его заменили. Получается, что они были наказаны за выбор, а не за то, что человек был плох. Потому что человек был плох и два года назад, и три срока депутатских назад. Вот в чём проблема", - отметил учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев.
Проблемы на Дальнем Востоке в целом, и в Хабаровском крае в частности, копились годами. Так, за 15 лет с 2005-го по 2015-й численность жителей Дальнего Востока сократилась на 265 тыс. человек, это более 4% от общего количества проживающих там людей. В это же время население всей страны незначительно, но все-таки выросло на 0,69%. После ситуация стала только ухудшаться. 90% дальневосточников переезжают в другие российские регионы, лишь 2% - в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Дальний Восток за последние пять лет перешёл от естественного прироста населения к естественной убыли: в регионе умирает больше людей, чем рождается. Коэффициент естественного прироста в 2019-м составил минус 1 на 1 000 человек.
В свою очередь депутат Госдумы от Хабаровского края Алексей Корниенко напомнил, что на Дальнем Востоке уже четыре года как работает новая экономическая система, включающая Свободный порт - Владивосток(СВП) и территории опережающего социально-экономического развитияТОСЭРы, но даже глава Счётной палаты Алексей Кудрин признал, что они неэффективны - люди как уезжали, так и уезжают.
"Я более семи лет занимаюсь вопросами газификации Дальнего Востока. Когда председателем правительства был ещё Дмитрий Медведев, я ему задавал вопрос - когда будет исполнено его поручение, данное в 2010 году, что к 2012 году весь Дальний Восток будет газифицирован. Там понеслось - "Да это вы виноваты" и прочее. Вот сейчас, для понимания, газифицировано всего 13% на Дальнем Востоке. Хуже только СФО - 8,5%", - заключил Корниенко.

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