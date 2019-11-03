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Медведев допустил возможность совместных морских учений России и стран АСЕАН

03 ноября 2019, 08:09  •  66 • Политика

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает возможным проведение совместных морских учений России и стран АСЕАН. Об этом он заявил в интервью газете Bangkok Post в преддверии своего визита на саммит АСЕАН в столицу Таиланда.

"Масштабный характер приобрели маневры на море в рамках "СМОА плюс" - совещаний министров обороны АСЕАН с диалоговыми партнерами", - отметил он, напомнив, что последние такие учения прошли в апреле-мае в Сингапуре. "Можно подумать о запуске подобных учений и в российско-асеановском формате, - добавил премьер. - Тем более что у ассоциации есть такая практика с другими крупными державами. Уверен, это повысит морскую безопасность "десятки".

Отвечая на вопрос о содействии РФ повышению безопасности стран АСЕАН на море, он подчеркнул, что Россия уже занимается решением этих задач. "Корабли ВМФ России ежегодно совершают дружеские заходы в порты Юго-Восточной Азии, - пояснил он. - Традиционными стали такие визиты во Вьетнам, Таиланд, Индонезию и Малайзию. В прошлом году российские моряки побывали в Камбодже, Мьянме и Брунее, в этом - на Филиппинах. А вьетнамские и таиландские моряки посетили Владивосток". По словам Медведева, с рядом государств АСЕАН Россия проводит военно-морские учения. Он напомнил, что их организация предусмотрена меморандумом о сотрудничестве в военно-морской области, подписанным с Таиландом. "Готовятся первые в истории учения с Брунеем", - добавил он.

По словам главы кабмина, РФ готова помогать партнерам с управлением рыбными ресурсами, в борьбе с загрязнением морских пространств, в том числе с загрязнением вод пластиковым мусором. Он заявил, что российские профильные ведомства уже участвуют в выработке комплекса практических мер по обеспечению морской безопасности в широком понимании. К числу таких вопросов премьер отнес борьбу с пиратством и незаконным рыбным промыслом, защиту портов и всей инфраструктуры, поисково-спасательные операции на море, реагирование на стихийные бедствия.

"Так что Россия не просто могла бы содействовать АСЕАН в обеспечении безопасности на море, но и уже немало делает для этого, - заключил председатель правительства. - И мы готовы наращивать сотрудничество в этой сфере".

В новость были внесены изменения (02:23 мск) - добавлены подробности.

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