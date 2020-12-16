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Медведев диагностировал хроническую проблему России - "разнотык"
16 декабря 2020, 21:05 • 40 • Политика
Медведев назвал "разнотык" хронической проблемой России. Он посетовал, что многие делают одну и ту же работу или занимаются близкими тематиками.
Хронической проблемой России является то, что многие правительственные ведомства и учреждения работают не слаженно, а "вразнотык". Об этом заявил экс-премьер и зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Вопрос об этом был поднят на заседании комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Медведев отметил, что все вроде занимаются полезным делом, все не понаслышке знакомы с материалом, но многие делают одну и ту же работу или занимаются близкими тематиками.
В этой связи он призвал Минздрав и Минобрнауки создать комплексный межведомственный план научных разработок, который позволит скоординировать актуальные исследования различных ведомств.
Стоит отметить, что в этом году по заданию государства было проведено 30 научных исследований, связанных с борьбой с новыми заболеваниями. Из них два носили фундаментальный характер, а 23 - прикладной, ещё пять были приоритетными.
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