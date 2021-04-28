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Медведев дал оценку Навальному: "Политический проходимец"

28 апреля 2021, 18:00  •  69 • Политика
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе онлайн-трансляции во "ВКонтакте" высказался о блогере Алексее Навальном.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" высказался о деятельности осуждённого блогера Алексея Навального.
По словам Медведева, Навальный является "политическим проходимцем", который строит свою карьеру на "абсолютно недобросовестной аргументации". Медведев отметил, что блогер пытается вовлекать в свою "деструктивную деятельность" неопытную молодёжь, хотя сам всегда находится "где-то в другом месте".
Я неоднократно давал ему характеристику, у меня другой характеристики за это время не появилось, несмотря на то что он сейчас находится в местах не столь отдалённых,
- добавил зампред Совбеза.
Также Медведев уверен, что "противоправная позиция" Навального и его сторонников "должна получать жёсткий ответ со стороны государства".
Навальный в настоящий момент отбывает 3,5 года заключения по делу "Ив Роше", в колонии общего режима он проведёт 2 года и 8 месяцев.

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