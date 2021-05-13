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Медведчука лишили возможности внести за себя залог

13 мая 2021, 15:40  •  253 • Политика
Лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука лишили возможности внести за себя залог. Об этом он сам заявил, выступая перед журналистами.
Политик напомнил, что в начале года против него и его супруги были введены санкции в обход украинского закона (национальное законодательство запрещает вводить санкции против граждан страны), из-за чего банковские счета супружеской пары были заблокированы. Соответственно, если суд примет решение арестовать Медведчука, то тот не сможет внести залог.
Впрочем, оппозиционер полагает, что залог могут внести его друзья и знакомые.
Такие люди есть, у меня достаточно друзей, чтобы поддержали меня в этой ситуации, если это будет необходимо, - пояснил он.
Напомним, что ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о подозрении в отношении Медведчука и ещё одного представителя ОПЗЖ - Тараса Козака. Медведчук обвиняется по статьям о госизмене и растрате национальных ресурсов.
По версии следствия, политик вёл переговоры с властями России по поводу добычи газа в Крыму. Кроме того, его обвиняют в том, что он переслал Козаку информацию о местоположении некоего секретного подразделения ВСУ, когда тот находился в России. А также в том, что он создал организацию по оказанию помощи работающим и учащимся в России украинцам, что в Киеве восприняли как попытку усилить влияние Москвы.

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