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Медведчук заявил об отсутствии у Зеленского политической воли

25 октября 2019, 21:09  •  47 • Украина
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет политической воли мирно урегулировать ситуацию в Донбассе.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает «112 Украина».

«Вы знаете, я тоже бы очень хотел... чтобы встреча в нормандском формате состоялась. Но её нет. И пока она не согласовывается — как дата проведения глав государств «нормандской четвёрки», из-за того, что отсутствует политическая воля президента Зеленского и его команды», — отметил он.

По словам Медведчука, украинская сторона не смогла выполнить то, о чём договаривались ранее, в частности, не был решён вопрос с разведением сил в Донбассе.

«До сих пор без оснований — подчёркиваю, без реальных оснований — не разведены силы в Золотом и Петровском. До сих пор не подготовлен сегодня проект решения нормандского формата», — сказал политик.

Также он добавил, что украинская делегация в Минске специально заявила недавно о семи пунктах, которые направлены на срыв Минских соглашений со стороны Украины.

«Поэтому вывод один — политической воли в Киеве на мирное урегулирование и прекращение боевых действий нет», — заключил Медведчук.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Зеленский повторяет экс-президента Петра Порошенко в самых худших его проявлениях.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.

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