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Медведчук заявил об атаке Киева на призывающие к миру телеканалы

18 октября 2019, 20:09  •  106 • Украина
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика новой украинской власти направлена против трёх телеканалов, которые призывают к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
 
РИА Новости
 

По словам украинского депутата, только на телеканалах «112 Украина», NEWSONE и ZIK представлены разные точки зрения на актуальные события при участии как представителей правящей партии, так и других политических сил.

«Было совершенно понятно, что эта атака целенаправленная, но не было понятно почему... И «112 Украина», и NEWSONE, и ZIK выступают за прекращение боевых действий и за мирное урегулирование в Донбассе... Почему-то эти каналы стали костью в горле господина (украинского лидера Владимира. — RT) Зеленского и его команды», — отметил в эфире «112 Украина» Медведчук.

Он напомнил, что именно на этих каналах большая часть эфирного времени выделяется на обсуждение ситуации на юго-востоке страны.

«Сначала была история и игры вокруг «формулы Штайнмайера», потом были игры в вопросе отвода украинских войск от линии соприкосновения... Что окончательно сформировало точку зрения, что господин Зеленский и его команда мира не хотят, не обладают политической волей на установление мира и им это не надо по разным субъективным причинам», — объяснил свою позицию политик.

По его мнению, это свидетельствует, что комиссия по расследованию действий этих телеканалов создавалась по инициативе Зеленского и партии «Слуга народа».

«Они делают всё для того, чтобы закрыть рот независимым телевизионным вещателям, а именно каналам «112 Украина», NEWSONE и ZIK», — подчеркнул Медведчук.

Ранее Верховная рада создала следственную комиссию по расследованию действий телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK и обеспечению противодействия «информационному воздействию» Москвы.

В сентябре Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения NEWSONE лицензии.

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