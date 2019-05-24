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Медведчук заявил о выходе из переговоров по Донбассу

24 мая 2019, 16:54  •  67 • Украина

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук не будет участвовать в международных переговорах по Донбассу при новом президенте Владимире Зеленском. Об этом ТАСС сообщил его пресс-секретарь Олег Бабанин.

"Медведчук не видит смысла участвовать в переговорном процессе по Донбассу, поскольку его не существует. Он не видит себя в этом вакууме, - сказал Олег Бабанин. - Если нет переговорного процесса, то что там делать? Тем более, что Зеленский вчера заявил, что не собирается вести переговоры с РФ".

Сам Медведчук пояснял, что не может представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции господина Зеленского "по ряду принципиальных вопросов". "Я выступаю за возвращение Донбасса на Украину, а Украины в Донбасс. Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий", - цитирует политика российское издание "Взгляд". Медведчук добавил, что он, в отличие от Зеленского, выступает за особый статус для Донбасса и амнистию для граждан Украины, которые там проживают.

"Он [Зеленский] утверждает, что общего между Украиной и Россией осталась одна граница. Я категорический противник подобной точки зрения, так как считаю, что нас, не господина Зеленского и его команду, а нас - украинцев и россиян объединяет тысячелетняя история, славянские корни, православная вера и совместная победа в Великой Отечественной войне, нас объединяют миллионы родственников, живущих в обеих странах", - сказал Медведчук. "Тем более, что господин Зеленский заявил о том, что никаких переговоров с Россией не будет", - заключил политик.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан объявил, что Медведчук не будет представлять Украину на переговорах с Россией.

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