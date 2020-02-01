Медведчук заявил о риске краха экономики Украины из-за «пирамиды ОВГЗ»

Руководитель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможности краха экономики Украины из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) страны.

Об этом говорится на сайте политсилы.

«По данным НБУ, с начала 2020 года объём вложений нерезидентов в украинские ОВГЗ вырос на 7,1 млрд гривен, или на 6,1%. Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины достигла 15%. ОВГЗ составили основную долю в государственных заимствованиях», — указал политик.

По его словам, в общей сложности Минфин Украины на ОВГЗ-аукционах в 2019 году разместил гривневые ОВГЗ на 227,552 млрд гривен, что в 3,5 раза выше, чем в 2018 году. Объём вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 млрд гривен, или в 18 раз, — до 115,8 млрд гривен.

При этом Медведчук отметил, что данная ситуация складывается на фоне незначительного, по его мнению, роста притока прямых инвестиций (ППИ) в экономику страны.

«При этом в прошлом году приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил $2,5 млрд... вряд ли результат 2019 года можно считать успехом, поскольку в отдельные годы прирост ПИИ достигал $6—8 млрд. Стремительный рост пирамиды ОВГЗ, то есть спекулятивного капитала, происходит на фоне незначительного роста ПИИ. Это чревато масштабным финансовым крахом экономики Украины», — заключил он.

Ранее Медведчук обвинил экс-главу НБУ в уничтожении банковской системы Украины.