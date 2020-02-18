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Медведчук заявил о превращении Украины из бедной страны в нищую

18 февраля 2020, 19:24  •  73 • Украина
Руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина «из бедной страны превратилась в нищую».
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, всему виной нынешний экономический курс страны, а также зона свободной торговли (ЗСТ) с ЕС.

«Нам в вопросах экономики надо радикально менять экономический курс, нам надо восстанавливать рынки с Россией и странами СНГ, нам необходимо искать рынки в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, и сегодня ЗСТ с ЕС является кабальной, уничтожающей нашу экономику», — сказал он.

По его словам, с 2013 года в стране выросли тарифы и задолженности по зарплатам, а минимальная пенсия, минимальный прожиточный минимум ухудшились в разы.

«Мы из бедной страны превратились в нищую. Если это курс ЕС, НАТО и всё остальное, то это курс, враждебный для наших граждан. И этот курс мы должны изменить. И мы будем делать всё для того, чтобы его изменить», — заключил Медведчук.

Ранее Медведчук заявил о возможности краха экономики Украины из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа страны.

В сентябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он намерен добиться роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 40% в течение последующих пяти лет.

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