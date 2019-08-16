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Медведчук заявил о поддержке украинцами переговоров Зеленского и Путина

16 августа 2019, 20:54  •  101 • Украина
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что большинство украинцев поддерживают прямые переговоры между лидерами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
 
РИА Новости
 

«Большинство граждан Украины, 70—75% в соцопросах, высказываются, что для заключения мира (в Донбассе. — RT) Зеленский должен вступить в прямые переговоры с Путиным», — отметил он в эфире NEWSONE.

Медведчук при этом напомнил, что Зеленский уже провёл телефонные переговоры с Путиным, однако пока этого недостаточно.

Ранее Медведчук заявил о готовности к союзу с любой партией ради мира в Донбассе.

Кроме того, он предложил создать в Верховной раде комитет по вопросам Донбасса.

В июне член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с Nation News выразил мнение, что для урегулирования в Донбассе Зеленскому следует апеллировать не к России, а к администрации Донецкой и Луганской народных республик.

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