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Медведчук заявил о «паузе без горизонта» в урегулировании в Донбассе

09 июля 2019, 16:24  •  103 • Украина
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что со вступлением в должность президента Владимира Зеленского решение конфликта в Донбассе затягивается на неопределённый срок.
 
Reuters
 

«С приходом к власти Зеленского... в решении конфликта на Донбассе — пауза, у которой нет горизонта», — написал политик в своём Twitter.

Медведчук также отметил отсутствие перспектив улучшения отношений с Россией.

Ранее украинские националисты призвали Зеленского арестовать Медведчука за попытку провести телемост между каналом NEWSONE, который входит в медиагруппу Медведчука, и «Россией 24».

Впоследствии телемост был отменён, а на Украине возбудили в отношении NEWSONE уголовное дело о покушении на госизмену. 

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