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Медведчук заявил о готовности своей партии к выборам в парламент
12 мая 2019, 23:39 • 64 • Украина
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его партия готова к парламентским выборам на Украине.
© Виктор Толочко РИА Новости
«Я человек, которому абсолютно всё равно, когда будут выборы в ВР (Верховную раду. — RT). Наша партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» уже готова к выборам. Мы можем участвовать в них как в июле, так и в октябре», — сказал он.
Ранее команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик с обсуждением возможности роспуска Рады.
4 мая Зеленский, комментируя возможность роспуска парламента, отметил, что об этом можно будет говорить, когда он получит соответствующие полномочия.
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