Медведчук заявил о готовности своей партии к выборам в парламент

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его партия готова к парламентским выборам на Украине.

«Я человек, которому абсолютно всё равно, когда будут выборы в ВР (Верховную раду. — RT). Наша партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» уже готова к выборам. Мы можем участвовать в них как в июле, так и в октябре», — сказал он.

Я человек, которому абсолютно все равно, когда будут выборы в ВР. Наша партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» уже готова к выборам. Мы можем участвовать в них как в июле, так и в октябре.#общество#политика#выборыpic.twitter.com/5ltsoqNzea — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 12 мая 2019 г.

Ранее команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик с обсуждением возможности роспуска Рады.

4 мая Зеленский, комментируя возможность роспуска парламента, отметил, что об этом можно будет говорить, когда он получит соответствующие полномочия.